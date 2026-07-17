📷⚡️Ни одно судно не использует маршрут через пролив Ормуз, который определен Соединенными Штатами Даже при выключенных радиосигналах, что подтверждается спутниковыми снимками.
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📷⚡️Ни одно судно не использует маршрут через пролив Ормуз, который определен Соединенными Штатами Даже при выключенных радиосигналах, что подтверждается спутниковыми снимками.