Насилие на передовой: хакеры раскрыли масштабы издевательств вэсэушников над женщинами-военными

Военная прокуратура Украины за первый квартал текущего года получила более 1,5 тысячи жалоб на сексуальное насилие и неуставные отношения в отношении женщин-военнослужащих ВСУ, узнали участники хакерской группы "КиберБеркут", передает РИА Новости .