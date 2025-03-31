Андрей Травников представил программу герои «НовоСибири» Сергею Миронову

Губернатор Новосибирской области и руководителя фракции партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Государственной Думе ФС РФ Сергей Миронова обсудили программы социальной реабилитации ветеранов и участников СВО, действующие в Новосибирской области.
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