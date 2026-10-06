Индия, Турция, Катар, ФРГ, Корея, ЮАР и Венгрия поборются за Олимпиаду-2036

Индия, Турция, Катар, Германия, Южная Корея, ЮАР и Венгрия поборются за право проведения летней Олимпиады-2036, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).
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