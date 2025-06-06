В Москве прошел заключительный модуль программы «Школа мэров»

Два управленца из Карелии приняли участие в третьем и четвертом потоке. Со 2 по 5 июня 2025 года в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошел шестой заключительный очный модуль программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров» для третьего и четвертого потока участников.