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Царьград

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Sun: Врача королевы убили в доме, муж — главный подозреваемый

Sun: Врача королевы убили в доме, муж — главный подозреваемый

Терапевта королевской семьи Ханну Терри убили в её доме рядом с имением Сандригем. Основным подозреваемым считается её супруг, Марк Кейн.

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