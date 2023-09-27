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Вместо новости о разводе: Костенко предъявила округлившийся живот

Вместо новости о разводе: Костенко предъявила округлившийся живот

Дмитрий Тарасов с женой скоро снова станут родителями. Дмитрий Тарасов с женой и детьми предоставлено Пресс-службойНа протяжении последних нескольких недель Анастасия Костенко интриговала публику обещаниями поделиться важной новостью.

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