Что пора начать делать, чтобы коренным образом изменить положение?

Николай Берлизов Совершенно верно! Но они были главами государств. И их судьба показывает, что главы фашистских государств - тоже "не в домике". И заказчиков терактов - именно верхушку США, Объединённого Королевства, ФРГ, Франции, Польши, естественно - Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии - можно и должно уничтожать, как бешеных собак. Иначе они уничтожат нас. Ничего личного - просто жить хочется. Фашист никогда не хорош, но когда он мёртв - по крайней мере - безопасен.

ВН Валерий Николаевич Я уже давно не читаю призывов Д. А. Медведева, потому что страшно, сон пропадает. Но вы его переплюнули! Не дай Бог это прочитает Байден и у него бессонница будет