Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Что пора начать делать, чтобы коренным образом изменить положение?

Что пора начать делать, чтобы коренным образом изменить положение?

Василий Колташов: Террорист — Украина. Доказательства. Меры. Что пора начать делать, чтобы коренным образом изменить положение? Это пока подозрение, но все более сильное… Усердные попытки бандеровского режима на территории бывшей советской Украины откреститься от теракта в Крокус Сити Холл лишь укрепляют мысль, что бандеровцы причастны к нему.

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Комментарии
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Николай Берлизов
Совершенно верно! Но они были главами государств. И их судьба показывает, что главы фашистских государств - тоже &quot;не в домике&quot;. И заказчиков терактов - именно верхушку США, Объединённого Королевства, ФРГ, Франции, Польши, естественно - Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии - можно и должно уничтожать, как бешеных собак. Иначе они уничтожат нас. Ничего личного - просто жить хочется. Фашист никогда не хорош, но когда он мёртв - по крайней мере - безопасен.
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1 час.
ВН
Валерий Николаевич
Я уже давно не читаю призывов Д. А. Медведева, потому что страшно, сон пропадает. Но вы его переплюнули! Не дай Бог это прочитает Байден и у него бессонница будет
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1 час.
Николай Берлизов
Так это проблемы Байдена.🤣 Тем более, что с его маразмом - он прочитает и забудет. А фашизм права на существование не имеет. И, тем более, его вдохновители и проводники в жизнь.
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58 мин.

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