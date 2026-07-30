Россия ответила на заявление Пашиняна о Кавказской железной дороге

Политика как она есть

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что Москва будет вправе требовать компенсации от Армении, если та в одностороннем порядке пересмотрит обязательства по Южно-Кавказской железной дороге (ЮКЖД), пишет «Интерфакс».