Политика как он...
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Политика как она есть

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Россия ответила на заявление Пашиняна о Кавказской железной дороге

Россия ответила на заявление Пашиняна о Кавказской железной дороге

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что Москва будет вправе требовать компенсации от Армении, если та в одностороннем порядке пересмотрит обязательства по Южно-Кавказской железной дороге (ЮКЖД), пишет «Интерфакс».

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