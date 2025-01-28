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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Козырев о 2:1 с «Нефтехимиком»: «У нас многое не получалось, хорошо, что удалось выиграть. Такие матчи тоже нужны – в концовке был шанс, и мы его использовали»

«Мы встречались с очень организованной и неуступчивой командой. Предполагали, что будет тяжелый матч, против «Нефтехимика» все игры такие.

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