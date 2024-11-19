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Глава МИД Польши Сикорский заявил, что есть вещи, важнее мира на Украине

Глава МИД Польши Сикорский заявил, что есть вещи, важнее мира на Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в дискуссиях о завершении конфликта на Украине важно помнить о том, что условия потенциального соглашения намного важнее просто прекращения боевых действий.

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