Глава МИД Польши Сикорский заявил, что есть вещи, важнее мира на Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в дискуссиях о завершении конфликта на Украине важно помнить о том, что условия потенциального соглашения намного важнее просто прекращения боевых действий.
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