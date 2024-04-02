В Германии просчитывают варианты, за кого альянс вступится, а за кого — нет Дмитрий Родионов Фото: DPA/ Global Look Press Материал комментируют: Вадим Трухачёв Владимир Блинов Экспертный совет парламента Германии пришел к заключению о том, что статья 5-я Устава НАТО о коллективном ответе не может быть задействована в ситуации со вводом одной из стран блока войск на Украину и последующим российским ударом по ним, сообщает агентство DPA.
Что будет, если Россия уничтожит цели на территории НАТО? Например, в Литве
Комментарии
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Николай Арзамасцев
России пора официально через дипканалы и персонально каждому послу стран НАТО донести свою позицию по обязательному ВОЕННОМУ ответу каждому, кто предоставит ВОЕННУЮ помощь сегодняшнему нацистскому правительству бандеровской Украины, который [ответ] будет заключаться в уничтожении логистики предоставления этой помощи!
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14 час.
vagas Karlito
Да ничего не будет!))Блеф один от НАТО!)) Ну а если взбрыкнут хотя мало мало вдарить что бы понос пронял!))
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13 час.
Владимир Лагно
Очень даже приятно будет,может хоть одна шавка заткнётся!
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4 час.
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