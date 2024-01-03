В Белом доме заявили, что взрывы в Иране выглядят как акция ИГ*

Представитель Белого дома заявил, что взрывы в иранском Кермане, произошедшие во время траурного шествия в честь гибели генерала Касема Сулеймани, выглядят как акция террористической группировки "Исламское государство".
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