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В Белом доме заявили, что взрывы в Иране выглядят как акция ИГ*

В Белом доме заявили, что взрывы в Иране выглядят как акция ИГ*

Представитель Белого дома заявил, что взрывы в иранском Кермане, произошедшие во время траурного шествия в честь гибели генерала Касема Сулеймани, выглядят как акция террористической группировки "Исламское государство".

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