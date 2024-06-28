В Госдуме предложили сократить срок искусственного прерывания беременности до 9 недель

В рамках реализации национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия людей, а также по повышению рождаемости в стране Комитет Государственной думы по охране здоровья рекомендовал Министерству здравоохранения РФ проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности (аборта) по желанию женщины с 12 до 9 недель.