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В Госдуме предложили сократить срок искусственного прерывания беременности до 9 недель

В Госдуме предложили сократить срок искусственного прерывания беременности до 9 недель

В рамках реализации национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия людей, а также по повышению рождаемости в стране Комитет Государственной думы по охране здоровья рекомендовал Министерству здравоохранения РФ проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности (аборта) по желанию женщины с 12 до 9 недель.

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