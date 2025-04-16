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Инвестиции в Крым

Инвестиции в Крым

Сергей Ганзий провел совещание по подготовке к летнему сезону Западного берега полуострова. Министр уверен в привлекательности Черноморского района и заверил: «Малый и средний бизнес активно вкладывается в инфраструктуру отдыха, и наша задача помогать и координировать эту работу» и сообщил, что на встречу в Черноморском районе были приглашены представители бизнеса.

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