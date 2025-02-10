ГОСТ на шаурму в России могут утвердить в конце 2025 года

Уже в этом году в России появится ГОСТ на шаурму. Об это сообщили ТАСС в пресс-службе Роскачества. Участники отрасли общественного питания, ретейла и профессиональные эксперты в области пищевой безопасности высоко заинтересованы в разработке стандарта.
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