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Платини о Пеле: «Он был Богом футбола, он и был футбол. В школе я даже подписывался «Пелеатини», мы только о нем и говорили»

Мишель Платини выразил соболезнования в связи со смертью Пеле. «Он был олицетворением футбола, историей футбола, открытием футбола, он и был футбол.

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