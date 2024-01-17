Председатель СК России поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту нанесения побоев медицинскому работнику в Саратовской области

16 января 2024 года в квартире одного из домов города Саратова местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил фельдшера скорой медицинской помощи, прибывшую для оказания помощи его супруге.
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