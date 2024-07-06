Все, у кого есть участок в собственности, могут лишиться своей доли Юлия ЧелкановаС 28 июня текущего года вступило в силу новое обязательное правило для собственников участков земли, собирающихся заключить договор дарения.
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