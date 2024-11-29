Расчет «Гиацинта» группировки войск «Восток» поразил опорный пункт ВСУ

Артиллерийский расчет самоходной установки «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» поразил опорный пункт украинских войск, а также грузовик, который пытался подвезти боеприпасы на огневые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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