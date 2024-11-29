ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 000 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Санду арестуйте !Экономист оценил ...
  • Eduard
    Фиг вам,плевать на фальшивый Конституционный суд Румынии,там долбоебы!Первый тур выборо...
  • Eduard
    Поддерживать страну,где был переворот,просто преступление!МИД Тайваня заяви...

Расчет «Гиацинта» группировки войск «Восток» поразил опорный пункт ВСУ

Расчет «Гиацинта» группировки войск «Восток» поразил опорный пункт ВСУ

Артиллерийский расчет самоходной установки «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» поразил опорный пункт украинских войск, а также грузовик, который пытался подвезти боеприпасы на огневые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх