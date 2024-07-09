Новые изменения для садоводов: запрещенные постройки, правила принятия решений на собрании

За последние несколько лет появилась своеобразная традиция: каждое лето Госдума вносит поправки в Закон о ведении гражданами садоводства № 217-ФЗ, который также был принят в разгар дачного сезона (29 июля 2017 г.
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