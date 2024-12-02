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Полтора десятка украинских БПЛА были сбиты ночью в небе над Россией

Полтора десятка украинских БПЛА были сбиты ночью в небе над Россией

Вооруженные силы Украины не пропускают ни дня ни ночи, пытаясь атаковать российские регионы своими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), подавляющее большинство из которых наши дежурные средства ПВО успешно нейтрализуют.

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