Прогноз погоды в Крыму на 28 октября. Штормовое предупреждение 🌊 ветер • Симферополь: + 21° • Севастополь: +20° • Ялта: +22° • Алушта: +22° • Евпатория: +21° • Саки: +21° • Бахчисарай: +18° • Джанкой: +24° • Судак: +21° • Феодосия: +21° • Керчь: +21° • Черноморское: +21° Крым Оперативный.
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