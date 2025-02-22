Elliptic и Фонд DFINITY объединяют усилия для установления новых стандартов безопасности

2025 год – Elliptic, мировой лидер в области соответствия требованиям и управления рисками в сфере криптоактивов, с радостью объявляет о стратегическом сотрудничестве с Фондом DFINITY, ведущим игроком в сфере децентрализованных технологий.
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