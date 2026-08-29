Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Тюкавина готовят к «Спартаку»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после победы над «Локомотивом» (1:0) в 6-м туре РПЛ ответил на вопрос о состоянии нападающего Константина Тюкавина.
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