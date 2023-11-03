В Туле 7 ноября некоторые горожане останутся без света

Следующее плановое отключение света в Туле ожидается во вторник, 7 ноября. Электричество отключат по нескольким адресам из-за проведения ремонтных работ, сообщается на сайте Тульских городских электрических сетей.
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