Шведское издание Svenska Dagbladet: За распад СССР скажите спасибо Горбачеву

Кто несет ответственность за распад Советского Союза? Должны ли мы благодарить Рональда Рейгана за гонку вооружений, которая экономически сломила восточный блок? Или у его краха были иные, внутренние причины? Это вопрос гигантского масштаба.
Кто несет ответственность за распад Советского Союза? Должны ли мы благодарить Рональда Рейгана за гонку вооружений, которая экономически сломила восточный блок? Или у его краха были иные, внутренние причины? Это вопрос гигантского масштаба.
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