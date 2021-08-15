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Шведское издание Svenska Dagbladet: За распад СССР скажите спасибо Горбачеву

Кто несет ответственность за распад Советского Союза? Должны ли мы благодарить Рональда Рейгана за гонку вооружений, которая экономически сломила восточный блок? Или у его краха были иные, внутренние причины? Это вопрос гигантского масштаба.

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