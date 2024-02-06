Психиатр Амен назвал разрушающие мозг привычки

Психиатр Дэниел Амен поделился сведениями о том, какие именно привычки способны привести к частичному разрушению головного мозга, обратив внимание на то, что подобные изменения способны повредить всем сферам человеческой жизни.
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