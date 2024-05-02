Политика как он...
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Политика как она есть

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Зарабатывала на провокациях. Стримерша из Краснодара открыто оскорбляла Россию и героев СВО

Зарабатывала на провокациях. Стримерша из Краснодара открыто оскорбляла Россию и героев СВО

Стримершу из Краснодара оштрафовали на 90 тысяч рублей за дискредитацию ВС РоссииВероника АЛЕКСАНДРОВА Скриншот одного из стримов девушки Стримершу Ольгу Касьяненко из Краснодара под ником Busya18plus, которая накануне оскорбляла в своих трансляциях русских и зарабатывала на провокациях донаты, оштрафовали.

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Комментарии
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Тамара
Лишить гражданства России и выслать из страны без права возврата лет на 70!
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Владимир Шалимов
А и правда, ну очень &quot;скромно&quot; наказали шлюшку с бывшей Украины. Она их легко своим стримом отобьёт...
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