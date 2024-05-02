Зарабатывала на провокациях. Стримерша из Краснодара открыто оскорбляла Россию и героев СВО

Стримершу из Краснодара оштрафовали на 90 тысяч рублей за дискредитацию ВС РоссииВероника АЛЕКСАНДРОВА Скриншот одного из стримов девушки Стримершу Ольгу Касьяненко из Краснодара под ником Busya18plus, которая накануне оскорбляла в своих трансляциях русских и зарабатывала на провокациях донаты, оштрафовали.