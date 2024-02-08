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Плюс 76%! Аномалия бюджета или хитрый план?

Плюс 76%! Аномалия бюджета или хитрый план?

Вчера Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения бюджета за январь 2024 года. Доход государственной казны по сравнению с первым месяцем 2023 года вырос на 76%! Впрочем, особо никакой аномалии здесь нет.

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