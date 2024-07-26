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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Elden Ring занимает третье место в рейтинге самых кассовых игр июня Elden Ring стала т...

Elden Ring занимает третье место в рейтинге самых кассовых игр июня Elden Ring стала т...

Elden Ring занимает третье место в рейтинге самых кассовых игр июняElden Ring стала третьей по кассовым сборам за июнь месяц: Soulslike от FromSoftware восстановил восемнадцать позиций, сумев подняться на подиум, занимаемый Fortnite, на первом месте, и EA Sports FC 24, на втором.

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