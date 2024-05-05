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Земский Вестник

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Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    ❗️Заместитель мин...
  • Искандер
    Неправильная формулировка у вас уважаемый! Должно быть так: НАЧАЛЬНИК должен уйти вместе с подчиненным!!!❗️Заместитель мин...
  • виктор сапожков
    Подчиненный должен уйти вместе с начальником - одна шайка лейка.❗️Заместитель мин...
Всем доброго и светлого времени суток, на связи «Земский вестник

Всем доброго и светлого времени суток, на связи «Земский вестник»! От всей души, мы хотим поздравить наших подписчиков и зрителей, со Святой Пасхой! ❤️ В этот светлый день, нам хочется пожелать прежде всего, счастья каждому из вас, здоровья, скорейшей нам победы, с Божьей помощью и Великим нашим народом, с единением Российского Народа, мы обязательно достигнем всех поставленных целей! Мы искренне вам желаем, чтобы каждый ваш день, приносил вам только радость, чтобы все невзгоды обошли вас стороной, и чтоб наша Великая страна, объединилась, против общего врага - США и наконец - победила его.

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