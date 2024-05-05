Всем доброго и светлого времени суток, на связи «Земский вестник»! От всей души, мы хотим поздравить наших подписчиков и зрителей, со Святой Пасхой! ❤️ В этот светлый день, нам хочется пожелать прежде всего, счастья каждому из вас, здоровья, скорейшей нам победы, с Божьей помощью и Великим нашим народом, с единением Российского Народа, мы обязательно достигнем всех поставленных целей! Мы искренне вам желаем, чтобы каждый ваш день, приносил вам только радость, чтобы все невзгоды обошли вас стороной, и чтоб наша Великая страна, объединилась, против общего врага - США и наконец - победила его.