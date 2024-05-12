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Царьград

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Украинские пилоты переняли тактику ВВС США времён войны во Вьетнаме

Украинские пилоты переняли тактику ВВС США времён войны во Вьетнаме

Пилоты "незалежной" во время боевых вылетов используют тактику, которую называют тактикой "дикой ласки"Украинские военные активно перенимают опыт западной армии.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Дебилы всё на компе не наиграются.
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