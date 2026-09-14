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FiNE NEWS

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Зверев и Рыбакина получили рекордные призовые после победы на US Open

Победители одиночных разрядов мужского и женского турниров US Open, Александр Зверев из Германии и Елена Рыбакина из Казахстана, получили рекордные призовые выплаты в размере 5,5 миллиона долларов каждый.

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