Набиуллина: ЦБ обеспокоен аллокацией на IPO и free-float после него

ЦБ беспокоят две проблемы прошедших в последнее время на российском рынке первичных публичных размещений (IPO) акций, рассказала на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024» председательница ЦБ Эльвира Набиуллина.
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