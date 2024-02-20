Андрей Бочкарев: Жилой комплекс около стадиона «Торпедо» достроят к середине года

Жилой комплекс около стадиона «Торпедо» достроят к середине годаЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что жилой комплекс, состоящий из одиннадцати корпусов, на улице Эдуарда Стрельцова планируется достроить до конца июня этого год.