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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Андрей Бочкарев: Жилой комплекс около стадиона «Торпедо» достроят к середине года

Андрей Бочкарев: Жилой комплекс около стадиона «Торпедо» достроят к середине года

Жилой комплекс около стадиона «Торпедо» достроят к середине годаЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что жилой комплекс, состоящий из одиннадцати корпусов, на улице Эдуарда Стрельцова планируется достроить до конца июня этого год.

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