В Перми построят два новых спортивных комплекса

Они расположатся в Дзержинском и Свердловском районах.5 августа на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата под руководством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина статус «приоритетный» получили два инвестиционных проекта по строительству спортивных объектов.