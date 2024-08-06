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Царьград

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В Перми построят два новых спортивных комплекса

В Перми построят два новых спортивных комплекса

Они расположатся в Дзержинском и Свердловском районах.5 августа на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата под руководством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина статус «приоритетный» получили два инвестиционных проекта по строительству спортивных объектов.

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