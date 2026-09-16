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Регионы России

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Мосбиржа запускает торги вечными фьючерсами на криптоиндексы с сентября 2026 года

Мосбиржа запускает торги вечными фьючерсами на криптоиндексы с сентября 2026 года

С 22 сентября 2026 года Московская биржа откроет торги вечными фьючерсами на индексы пяти криптовалют: Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP и Tron.

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