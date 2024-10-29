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ФСБ: у ликвидированных наёмников в Брянской области нашли взрывчатку

ФСБ: у ликвидированных наёмников в Брянской области нашли взрывчатку

При ликвидированных на границе в Брянской области наёмниках была взрывчатка, сообщили в ФСБ России. На видео, опубликованном ФСБ России, в снаряжении у иностранных военных было внушительное количество пластичной взрывчатки Semtex PE4/PW4.

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