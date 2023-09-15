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Autumn Classic International. Лим и Куан, Смарт и Дик, Лопарева и Бриссо, Вольфкостин и Царевски покажут ритм-танцы

Autumn Classic International. Лим и Куан, Смарт и Дик, Лопарева и Бриссо, Вольфкостин и Царевски покажут ритм-танцы

ISU Challenger Autumn Classic International Монреаль, Канада Танцы на льду Ритм-танец Начало – 20.10 по московскому времени.

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