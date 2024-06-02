Вашингтон можно считать законной военной целью для России

Да потому, что у руля России какой-то там Путин сидит, а не Геннадий Свидерский! Вот уж кто бы сейчас показал всем и всяким, КАКОВО это вякать против России, верно?

Олег Самойлов

Во как! "...город Вашингтон является законной военной целью для ВС РФ..."! А на хрена нам этот фашинхтон? Там что, производятся эти самые ракеты? Или они там базируются? Куда аолезнее вмазать по базам ракетным в пиндосрани и в наглосраксии! Они НИКОГДА НЕ ответят, а только выскажут свое разочарование в действиях Путина!