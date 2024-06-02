Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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    Гы! "...нейтрализовать спутники американской и натовской группировок..." - А КАК? Сачками повылавливать или просто по...Вашингтон можно с...
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    Да потому, что у руля России какой-то там Путин сидит, а не  Геннадий Свидерский! Вот уж кто бы сейчас показал всем и...Вашингтон можно с...

Вашингтон можно считать законной военной целью для России

Вашингтон можно считать законной военной целью для России

На Западе ожидают начала массированного применения дальнобойного оружия, поставленного на Украину, против мирных российских населённых пунктов, объектов энергетики индустрии и военных целей, находящихся на территории РФ.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Да потому, что у руля России какой-то там Путин сидит, а не  Геннадий Свидерский! Вот уж кто бы сейчас показал всем и всяким, КАКОВО это вякать  против России, верно?
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22 мин.
Олег Самойлов
Во как! &quot;...город Вашингтон является законной военной целью для ВС РФ...&quot;! А на хрена нам этот фашинхтон? Там что, производятся эти самые ракеты? Или они там базируются? Куда аолезнее вмазать по базам ракетным в пиндосрани и в наглосраксии! Они НИКОГДА НЕ ответят, а только выскажут свое  разочарование в действиях Путина!
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20 мин.
Олег Самойлов
Гы! &quot;...нейтрализовать спутники американской и натовской группировок...&quot; - А КАК? Сачками повылавливать или просто посбивать поочередно?
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19 мин.

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