На Западе ожидают начала массированного применения дальнобойного оружия, поставленного на Украину, против мирных российских населённых пунктов, объектов энергетики индустрии и военных целей, находящихся на территории РФ.
Вашингтон можно считать законной военной целью для России
Комментарии
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Олег Самойлов
Да потому, что у руля России какой-то там Путин сидит, а не Геннадий Свидерский! Вот уж кто бы сейчас показал всем и всяким, КАКОВО это вякать против России, верно?
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22 мин.
Олег Самойлов
Во как! "...город Вашингтон является законной военной целью для ВС РФ..."! А на хрена нам этот фашинхтон? Там что, производятся эти самые ракеты? Или они там базируются? Куда аолезнее вмазать по базам ракетным в пиндосрани и в наглосраксии! Они НИКОГДА НЕ ответят, а только выскажут свое разочарование в действиях Путина!
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20 мин.
Олег Самойлов
Гы! "...нейтрализовать спутники американской и натовской группировок..." - А КАК? Сачками повылавливать или просто посбивать поочередно?
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19 мин.
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