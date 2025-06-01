Чай с хазратом: «Баран должен быть совершенен»

Что такое курбан? Для чего мусульмане режут барана и почему не нужно этого делать прямо в мечети? Можно ли совершить курбан курицей или уткой? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.
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