Чай с хазратом: «Баран должен быть совершенен»

Что такое курбан? Для чего мусульмане режут барана и почему не нужно этого делать прямо в мечети? Можно ли совершить курбан курицей или уткой? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.