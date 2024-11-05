В трех штатах США пошла волна угроз терактов в день выборов

В трех американских штатах столкнулись с волной угроз терактов в день голосования и ложных сообщений о минировании школ и избирательных участков, заявили чиновники в американских штатах Мэн, Джорджия и Северная Каролина 5 ноября, сообщает газета New York Times.
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