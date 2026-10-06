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Россиян призвали сфотографировать показания счетчиков перед отъездом из квартиры

Россиян призвали сфотографировать показания счетчиков перед отъездом из квартиры

Перед длительным отъездом квартиру нужно поставить на сигнализацию, проверить двери, окна и технику. Об этом сообщили авторы материала URA.

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