Россиян призвали сфотографировать показания счетчиков перед отъездом из квартиры

Перед длительным отъездом квартиру нужно поставить на сигнализацию, проверить двери, окна и технику. Об этом сообщили авторы материала URA.
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