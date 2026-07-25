Росавиация ограничила работу трех аэропортов Поволжья

Роман Владимиров/РИА Новости Аэропорты Нижнего Новгорода, Самары и Чебоксар временно ограничили свою работу Кирилл Дудров Росавиация временно ограничила прием и выпуск самолетов из аэропортов Нижнего Новгорода (Чкалов), Самары (Курумоч) и Чебоксар.
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