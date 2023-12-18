АО "ТСК" оспаривает решение о расторжении договора аренды участка под Никифоровским полигоном

«Тамбовская сетевая компания» попытается оспорить решение арбитражного суда Тамбовской области о расторжении договора аренды земли под полигоном захоронения ТКО, заключенного между АО «ТСК» и администрацией Дмитриевского поссовета Никифоровского района.
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