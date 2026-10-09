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Война с "цифрой": чем грозят атаки ВСУ по российским дата-центрам

Война с "цифрой": чем грозят атаки ВСУ по российским дата-центрам

8 октября под удар ВСУ попал объект "Яндекса" в Рязанской области, а 9 октября ВСУ повредили дата-центр корпорации в Калуге.

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