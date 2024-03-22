Майкл Портер и Никола Йокич набрали 61 очко на двоих, «Денвер» прервал победную серию «Нью-Йорка»

В составе «Наггетс» форвард Майкл Портер и центровой Никола Йокич набрали 61 очко на пару. В активе Портера 31 очко и 8 подборов при 13 из 16 с игры, Йокич оформил 22-й трипл-дабл в сезоне – 30 очков, 14 подборов и 11 передач при 12 из 23 с игры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Клаудиньо проголосовал на президентских выборах в России. Бразилец получил гражданство в феврале 2023 года
- МОК утвердил флаг для нейтральных атлетов из России и Беларуси на Играх-2024: белая надпись на бирюзовом фоне
- Тренер «Зенита» Оливейра проголосовал на президентских выборах в России, бразилец сделал это впервые
Свежие комментарии