Косиняк-Камыш исключил вероятность нападения России на Польшу

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил вероятность нападения России на республику. «Никаких прогнозов относительно такого нападения, как полномасштабный конфликт на Украине, не существует», — сказал он в эфире RMF FM.
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