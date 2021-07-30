Ким Чен Ын призвал армию повысить боеготовность

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обвинил "враждебные силы" в усилении "отчаянных и настойчивых военных учений для агрессии" и призвал армию приложить максимальные усилия для повышения боевой эффективностиЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын обвинил «враждебные силы» в усилении «отчаянных и настойчивых военных учений для агрессии» и призвал армию приложить максимальные усилия для повышения боевой эффективности.